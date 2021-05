Déconfinement – Le Conseil fédéral s’apprête à lâcher du lest Berne fera ce mercredi des propositions d’assouplissement aux cantons. Les pressions sont fortes pour un retour à la normale. Ivan Radja

Tant GastroSuisse que l’USAM mettent la pression pour une réouverture des restaurants à l’intérieur au plus vite. KEYSTONE

Retrouver les collègues au bureau, et réserver une table à l’intérieur pour midi? Cette réalité, encore impensable il y a trois semaines, devrait se concrétiser d’ici à fin mai au plus tard. On se souvient que lors du dévoilement des trois phases de déconfinement, le 14 avril, le Conseil fédéral avait donné rendez-vous au 26 de ce mois pour faire le point et prononcer d’éventuels allègements pour l’étape de «stabilisation», avant le stade de la «normalisation» prévu dans le courant de l’été.

Les feux sont au vert sur le plan sanitaire, puisque la moyenne à sept jours des nouvelles infections est passée de 2000 à 1600 depuis le 19 avril, et que les campagnes de vaccination avancent à grands pas. L’augmentation des contaminations tant redoutée par la task force n’a donc pas eu lieu, celle-ci reconnaissant même que certains points avaient été mal évalués.