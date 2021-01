Coronavirus – Le Conseil fédéral souhaite raccourcir la quarantaine L’isolement des personnes rentrant d’une zone à risque pourrait en sortir après 7 jours au lieu de 10, selon une ordonnance du Conseil fédéral soumise aux cantons.

Actuellement, les gens qui arrivent en Suisse en provenance d’une zone à risque doivent rester en quarantaine 10 jours. KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Le Conseil fédéral souhaite permettre aux personnes en quarantaine pour 10 jours après un contact avec une personne infectée au coronavirus ou rentrant d’une zone à risque d’en sortir après sept jours en cas de test négatif. Cette proposition de modification d’ordonnance, publiée jeudi par le gouvernement, est en consultation auprès des cantons jusqu’à vendredi.

Dans le détail, le Conseil fédéral propose trois options. La première prévoit la levée de la quarantaine pour les contacts en cas de test négatif au septième jour. La deuxième permettrait de sortir de quarantaine en cas de test négatif au premier et au septième jours.

Test négatif au 5e jour?

La troisième variante exigerait un test négatif au cinquième jour après le dernier contact avec la personne infectée. Mais, puisqu’une proportion importante de personnes développe des symptômes après le cinquième jour, le Conseil fédéral souligne qu’une fin de la mesure à cette date ne serait possible que si un second test est réalisé le septième jour et que les cantons peuvent en garantir le contrôle.

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) est favorable à la première option. Cette solution permettrait de réduire la durée de la quarantaine avec un risque minime de nouvelles infections et une charge de travail supplémentaire «raisonnable» pour les cantons, note le DFI.

Tests aux frais des voyageurs

Dans le cas des quarantaines pour les voyageurs en provenance d’Etats ou zones présentant un risque élevé d’infection, le Conseil fédéral propose une stratégie similaire. Selon le projet de révision de l’ordonnance, la personne entrant en Suisse doit être en mesure de présenter le résultat d’un test PCR négatif.

Au septième jour, cette dernière peut, à ses frais, se soumettre à un test PCR ou rapide, dont le résultat négatif mettrait fin à la quarantaine, avec l’accord de l’autorité cantonale.

Les voyageurs qui ne peuvent pas présenter de test négatif à leur arrivée disposent de 48 heures pour contacter le canton compétent, sous peine d’amende. Selon les nouvelles dispositions proposées, les compagnies aériennes sont chargées de contrôler que les passagers disposent d’un résultat de test PCR négatif avant l’embarquement.

Fournir ses coordonnées à l’entrée

Le Conseil fédéral souhaite également que toute personne provenant d’une zone à risque doive enregistrer ses coordonnées à son entrée sur le territoire suisse, quel que soit le moyen de transport utilisé. Les voyageurs arrivant d’une zone qui ne présente pas un risque élevé d’infection devraient aussi fournir leurs coordonnées, mais uniquement s’ils arrivent par avion, bus, train ou bateau.

Le Conseil fédéral propose en outre de lever l’interdiction des vols au départ du Royaume-Uni et de l’Afrique du Sud. «Pour ces deux pays, il s’agit d’appliquer le même régime que pour tous les autres Etats tiers», note le gouvernement.

Pour mémoire, les associations professionnelles et les partenaires sociaux avaient demandé une réduction de la période de quarantaine en septembre.

ATS