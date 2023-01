CoronaLeaks – Le Conseil fédéral tapera-t-il sur les doigts de Berset? Le Fribourgeois devra s’expliquer mercredi devant ses collègues sur les fuites de son dicastère. Le parlement pourrait aussi se pencher sur l’affaire. Florent Quiquerez

Alain Berset, président de la Confédération, est sous pression. KEYSTONE

Il a dû passer un sale week-end, Alain Berset. Un de plus depuis les révélations, il y a dix jours, de fuites supposées entre son département et «Blick». Et ce n’est pas la semaine qui vient qui lui permettra de se reposer. Car l’affaire du lien privilégié entre son ancien chef de communication et le patron du groupe Ringier continue de faire des vagues. Le Fribourgeois – éclaboussé par l’affaire – devrait même s’expliquer devant ses collègues ce mercredi.