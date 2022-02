Levée des mesures Covid – Le Conseil fédéral trace la voie vers la liberté Finis le télétravail obligatoire et la quarantaine pour les cas contacts dès ce jeudi. Pour les autres mesures, voici ce que propose le gouvernement. Lise Bailat

Les conseillers fédéraux Ignazio Cassis et Alain Berset ont le sourire: l’obligation de quarantaine pour les cas contacts et l’obligation de télétravail prennent fin ce jeudi. Le certificat Covid devrait aussi être levé le 17 février, dans les restaurants notamment. Keystone

Ce n’est pas tous les jours que le Conseil fédéral a de bonnes nouvelles à annoncer. Le ministre de la Santé Alain Berset et le président de la Confédération Ignazio Cassis n’ont pas boudé leur plaisir ce mercredi à Berne, se montrant tous deux optimistes. «Plus d’un demi-million de personnes s’infectent chaque semaine, mais l’impact sur les hôpitaux est plus faible. On assiste même à une diminution des cas aux soins intensifs», se réjouit Alain Berset. Cela permet à la Suisse de desserrer la vis.

La fin des mesures le 17 février ou…

La variante optimiste induit une prise de risque, reconnaît le Conseil fédéral. Il s’agirait de lever l’écrasante majorité des mesures de protection le 17 février. Fini le certificat Covid dans les restaurants, les manifestations, les lieux de loisirs et de culture. Oublié le masque dans les transports publics, les commerces et autres espaces intérieurs. Levées l’obligation d’autorisation pour les grandes manifestations et les restrictions de nombre pour les fêtes privées.

«Il faudrait pour cela que nous ayons passé le pic de la vague actuelle et que la situation dans les hôpitaux le permette.» Alain Berset, conseiller fédéral chargé de la Santé

«Il faudrait pour cela que nous ayons passé le pic de la vague actuelle et que la situation dans les hôpitaux le permette», précise Alain Berset. Pour protéger les personnes vulnérables, le masque pourrait être maintenu dans les hôpitaux ou encore les EMS.

Le conseiller fédéral Alain Berset ne juge pas la variante d’une levée des mesures en une fois «trop risquée». «Sinon, nous ne l’aurions pas mise en consultation.» KEYSTONE/Anthony Anex

Une levée par étapes

La deuxième variante prévoit des assouplissements progressifs, «au cas où l’évolution de la pandémie est moins favorable», souligne Ignazio Cassis. La différence avec le premier scénario? Le certificat Covid serait levé le 17 février, sauf dans les discothèques, piscines couvertes, sports et autres fanfares, où on passerait de la règle des 2G+ à celle des 2G. Le masque resterait obligatoire dans les lieux publics, tout comme l’autorisation pour les grandes manifestations à l’intérieur. Ces mesures tomberaient plus tard, à une date qui reste à déterminer.

«Il est possible que de nouveaux variants apparaissent cet automne. Plus l’immunité sera grande, moins la pression sera importante.» Ignazio Cassis, président de la Confédération

Entrée sur sol suisse sans dépistage

Le Conseil fédéral propose aussi de supprimer les mesures sanitaires aux frontières: les personnes non vaccinées et non guéries pourraient entrer sans test dès le 17 février. Pour les Helvètes qui se rendent à l’étranger, le certificat émis en Suisse restera valable dans les pays européens qui le demandent.

Quant à la vaccination, elle reste vivement recommandée par le président de la Confédération Ignazio Cassis:

«Se faire vacciner et se booster reste le meilleur moyen d’éviter des cas graves et des morts. Il est possible que de nouveaux variants apparaissent cet automne. Plus l’immunité sera grande, moins la pression sera importante.»

Lise Bailat est correspondante parlementaire à Berne.

