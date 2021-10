Opposants aux mesures Covid – Le Conseil fédéral va siéger à Lucerne sous haute tension Des militants prévoient de manifester à l’issue de la séance «extra-muros» de ce mercredi. Sur les réseaux sociaux, le ton est menaçant. Lucie Monnat , Gabriel Sassoon

Genève, le 9 octobre 2021. Plusieurs milliers de manifestants dans les rues de Genève pour protester contre la vaccination contre le Covid. Yvain Genevay/Le Matin Dimanche

En des temps plus sereins, les séances «extra-muros» du Conseil fédéral se déroulent dans une ambiance bon enfant, entre échanges de poignées de main et selfies avec la foule. Ce mercredi, l’ambiance lors de la sortie des sept Sages à Lucerne risque d’être plus orageuse que d’habitude.

À l’issue de sa séance, le gouvernement a prévu d’échanger avec la population pendant une heure à l’intérieur du Musée des transports. Mais, depuis quelques jours, les militants opposés aux mesures Covid appellent à venir manifester près du bâtiment.