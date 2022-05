Avions de combat – Le Conseil fédéral veut accélérer l’achat des F-35A Les sept Sages pourraient signer les contrats sans attendre une éventuelle votation sur l’initiative Stop F-35.

Pour protéger sa population, la Suisse doit disposer des premiers F-35 dès 2027, rappelle le gouvernement. KEYSTONE/Harald Tittel/dpa via AP

Le Conseil fédéral veut accélérer le processus d’achat des avions de combat F-35A. Il pourrait signer les contrats avant l’expiration du délai le 31 mars 2023, sans attendre une éventuelle votation sur l’initiative Stop F-35.

La proposition émane de la commission de la politique de sécurité du Conseil des États. Si le délai expire, il n’est pas certain que l’acquisition des jets puisse se faire aux mêmes conditions, indique mercredi le Conseil fédéral. Les contrats, et notamment les prix et les délais de livraison, devraient être renégociés.

Budget renforcé

Le Conseil fédéral est également favorable à une augmentation du budget de 285 millions de francs pour le programme d’armement 2022. La commission du Conseil des États proposera lors de la session d’été une enveloppe supplémentaire de 110 millions pour la cybersécurité. Une deuxième série de mortiers 12 cm 16 devrait être acquise pour 175 millions.

