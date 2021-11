Sécurité des cyclistes – Le Conseil fédéral veut obliger nos enfants à rouler casqués Le gouvernement propose au parlement fédéral de rendre le casque obligatoire pour les cyclistes de moins de 16 ans. Les associations sont mitigées. Julien Culet

Le port du casque, fréquent chez les enfants, se perd à l’adolescence. Seulement 21% des ados âgés de 16 ans le portent. DEEPOL/Plainpicture

Enfants et adolescents recevront-ils une prune s’ils foncent tête nue sur leur vélo? C’est ce que souhaite le Conseil fédéral, dans une révision de la loi sur la circulation routière, soumise la semaine dernière. Il désire en effet rendre le casque obligatoire pour les moins de 16 ans. Si le parlement doit encore en discuter et se prononcer, c’est un signal fort envoyé par les Sages. Ceux-ci expliquent que le nombre d’accidents graves augmente fortement après l’âge de 12 ans. Or, passé cet âge, les enfants ont tendance à délaisser le casque. Il considère ainsi que «cette mesure permettra d’accroître la sécurité routière de ce groupe d’usagers de la route».