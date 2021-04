Accord-cadre avec l’UE – Le Conseil fédéral veut peser sur les négociations Le président de la Confédération et le ministre des Affaires étrangères sont prêts à participer à une réunion de haut niveau avec Bruxelles pour faire avancer les négociations sur l’accord-cadre qui achoppent sur trois points.

Le président de la Confédération Guy Parmelin KEYSTONE

Le Conseil fédéral entend intervenir lui-même dans les négociations de l’accord-cadre avec l’UE, a confirmé le président de la Confédération Guy Parmelin dans la SonntagsZeitung.

Le Conseil fédéral doit encore analyser la situation. Selon le SonntagsBlick, s’il devait y avoir une réunion au plus haut niveau avec la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, ce sont Guy Parmelin et le ministre des Affaires étrangères Ignazio Cassis qui mèneraient les discussions.

En ce qui concerne les négociations entre la secrétaire d’État Livia Leu et les représentants de l’UE, aucun progrès n’a été réalisé sur les trois points litigieux – la directive sur la citoyenneté européenne, la protection des salaires et les aides d’État, ajoute le journal. Et de préciser qu’Ignazio Cassis avait proposé comme alternative de mettre à jour l’accord de libre-échange de 1972 mais cette proposition n’a pas été retenue.

ATS

