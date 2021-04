Ordonnance sur les grandes manifestations – Le Conseil fédéral veut sauver l’été culturel. Trop tard? Dès le 1er juillet, les rassemblements de 3000 personnes nanties du certificat Covid seront autorisés. Derrière cette clarification en date et en chiffre, le flou demeure pour les professionnels de l’événementiel romand, pour qui l’été est déjà mort. Francois Barras

Le 27 mars dernier, 5000 personnes participaient à un concert à Barcelone, masquées, tracées et testées. Ce qui attend la Suisse à partir du 1 er juillet, où 3000 spectateurs seront autorisés? keystone-sda.ch

Depuis mardi soir, la mélodie du bonheur venait de Catalogne, portée par les résultats encourageants d’un concert expérimental de 5000 personnes testées, masquées mais debout, dont presque aucune n’a montré après coup de contamination au Covid.

Il se murmurait que le Conseil fédéral, dans sa conférence de presse de mercredi, allait reprendre en chœur ce refrain optimiste et donner enfin des gages à une réouverture des événements de plus de 1000 personnes, empêchés depuis février 2020, et par là même à une industrie de l’événementiel culturel oscillant entre enfer et purgatoire.