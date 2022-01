Infrastructures ferroviaires – Le Conseil fédéral veut se pencher sur la liaison Lausanne-Genève Un nouveau tracé entre les deux principales villes de la métropole lémanique sera étudié. Renaud Bournoud

Le trou de Tolochenaz a provoqué en novembre dernier l’interruption complète du trafic ferroviaire durant deux jours, rappelant ainsi la fragilité de la liaison entre Lausanne et Genève. Keystone

Le Conseil fédéral dit avoir conscience des faiblesses de la liaison ferroviaire entre Lausanne et Genève et souhaite que des solutions soient examinées pour y remédier. Il a répondu favorablement au postulat de Roger Nordmann qui demande de mettre la priorité sur la conception d’un nouveau tracé dans la métropole lémanique.

Plus de cent conseillers nationaux de tous bords ont signé le postulat que le chef du groupe socialiste a déposé à la suite du chaos ferroviaire provoqué par un trou entre les voies, début novembre. L’affaissement du ballast à la sortie de la gare de Morges a occasionné l’interruption complète du trafic ferroviaire entre Lausanne et Genève durant deux jours pleins.

Étude prospective

Le Conseil fédéral dit partager les préoccupations des signataires du postulat. D’ailleurs, l’Office fédéral des transports a déjà mandaté une étude prospective sur le développement à long terme des infrastructures ferroviaires sur cette ligne.

La ligne inaugurée en 1858 n’a pas de tracé alternatif. La liaison Lausanne-Genève est donc à la merci du moindre incident. Les interruptions y sont régulières et deviennent vite problématiques.

Deux options

L’étude devra évaluer les avantages et les désavantages entre deux options principales. La première consiste à construire d’une seule traite une nouvelle ligne entre la zone Renens-Bussigny et la zone Cornavin-Aéroport, sans raccordements avec la ligne historique. L’alternative revient à réaliser plusieurs segments de ligne nouvelle, avec des raccords à l’ancienne ligne par exemple à la hauteur de Morges et de Nyon, dans le but d’aboutir progressivement à une redondance complète.

Ce postulat sera définitivement accepté à la session de mars si aucun élu au National ne s’y oppose.

