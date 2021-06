Réforme de l’AVS – Le Conseil national vote la retraite des femmes à 65 ans Après le Conseil des États, la chambre du peuple approuve une hausse d’un an de l’âge de référence pour les femmes. Lise Bailat , Berne DÉVELOPPEMENT SUIT

Le 15 mars dernier, Vania Alleva, la présidente du syndicat Unia, a remis une pétition munie de 300’000 signatures contre la hausse de l’âge de la retraite des femmes à 65 ans. Mercredi, le Conseil national a voté ce relèvement. KEYSTONE/Peter Schneider

Les femmes prendront-elles bientôt leur retraite à 65 ans au lieu de 64 aujourd’hui? Le peuple suisse aura sans doute le dernier mot. Après le Conseil des États, le Conseil national a décidé ce mercredi d’augmenter l’âge de référence par 124 voix contre 69.

«Dans l’AVS, les hommes cotisent plus, les femmes reçoivent plus de rentes. La solidarité fonctionne.» Ruth Humbel, conseillère nationale (Le Centre/AG)

«Nous, les femmes, avons une espérance de vie de quatre ans de plus que les hommes, a plaidé la conseillère nationale Ruth Humbel (Le Centre/AG). Les rentes AVS entre femmes et hommes sont quasiment égales. C’est un point essentiel: les hommes cotisent plus, les femmes reçoivent plus de rentes. La solidarité fonctionne. Là où c’est différent entre hommes et femmes, c’est dans le 2e pilier.»