Projet enterré à Vully-les-Lacs – Le Conseil ne veut pas déménager l’administration à Cotterd La Municipalité sollicitait un crédit d’étude de 240’000 francs pour transformer l’ancien collège de Cotterd en Administration communale. Le Conseil n’en a pas voulu. Sébastien Galliker

La Municipalité de la commune fusionnée de Vully-les-Lacs (ici le village de Montmagny) souhaitait déplacer l’Administration communale de Salavaux à l’ancien collège de Cotterd. Jean-Paul Guinnard

Proposer des locaux plus grands et mieux adaptés au développement de la commune pour son administration, développer un nouveau pôle médical et paramédical, tout en garantissant le maintien de services postaux à long terme. En devant se prononcer sur un crédit d’étude de 239’600 francs pour assainir l’ancien collège de Cotterd et le transformer en nouveau bâtiment communal, le Conseil communal de Vully-les-Lacs avait l’occasion de faire d’une pierre trois coups, mardi. Las pour l’Exécutif, il a refusé le projet par 25 non contre 17 oui (2 blancs) lors du vote à bulletins secrets.

«En refusant cette idée, on enterre aussi tout un dossier médical pour la commune» Blaise Clerc, syndic de Vully-les-Lacs

«C’est dommage. La commission de bâtisse relevait la qualité du projet, mais se questionnait sur la pertinence d’un déménagement de l’administration du village centre de Salavaux. Pourtant, notre administration n’attire que trois à dix personnes en moyenne chaque jour. Ce bâtiment de Cotterd est à peine à dix minutes à pied de là, mais en refusant cette idée, on enterre aussi tout un dossier médical pour la commune», commente le syndic, Blaise Clerc.

Pharmacie et poste

Car le réaménagement des locaux libérés au centre du village de Salavaux était déjà imaginé dans le projet. La société de pharmacie Galenica envisageait de s’implanter au rez-de-chaussée et d’ouvrir une agence postale, l’office de Salavaux étant condamné à court terme. À l’étage, la Municipalité planchait sur l’installation d’une maison de santé, le seul médecin encore actif sur la commune ayant dépassé les 70 ans.

Le collège de Cotterd date de 1872. Classé en note 3 à l’ISOS (Inventaire fédéral des sites construits à protéger), il a été utilisé jusqu’en 2016. Comportant aussi deux logements, dont un seul occupé actuellement, le bâtiment a longtemps abrité l’Administration communale de Bellerive. L’étude aurait dû permettre de le réaménager pour l’administration, la Municipalité, le Conseil communal et ses commissions. Il n’en sera rien.