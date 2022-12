Grand Conseil vaudois – Le consensus budgétaire se brise sur les salaires du public Face à l’inflation, les partis gouvernementaux sont divisés sur la question de l’indexation salariale des fonctionnaires. Renaud Bournoud

Le Grand Conseil vaudois. ARC/Jean-Bernard Sieber

Au pays du «compromis dynamique», les débats budgétaires n’avaient plus connu, depuis des années, une telle fracture entre les partis gouvernementaux. Mercredi, l’esprit de consensus n’était pas de mise lors de la deuxième lecture du budget 2023 de l’État. La question de l’indexation des salaires dans la fonction publique divise la gauche et la droite. Lors de la dernière décennie, le PS et le PLR ont voté les budgets, main dans la main.