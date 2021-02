Apprentissage de la musique – Le Conservatoire de Lausanne doit adapter ses salaires Un déficit structurel croissant oblige l’école de musique à revoir ses conditions salariales, mais aussi certains de ses écolages, dès la rentrée prochaine. Cécile Collet

Jusqu’à maintenant, l’apprentissage non professionnel d’un 2 e instrument était dispensé gratuitement. Ce ne sera plus le cas dès la rentrée 2021. Janine Jousson – A

La réputation du Conservatoire de Lausanne (CL), phare des 29 écoles de musique vaudoises, n’est plus à faire. Il n’en demeure pas moins régi par la même loi sur les écoles de musique (LEM) entrée en vigueur en 2012. Or le fleuron de l’apprentissage non professionnel dépense trop par rapport à ses revenus. Résultat: un déficit structurel croissant de son financement, qui se chiffre à 306’700 francs pour 2021. Et des réserves bientôt vides qui obligent l’institution à plusieurs mesures d’économie dans les dix-huit mois à venir.

Des salaires «trop élevés»