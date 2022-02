«Balafre» au milieu de la ville – Le contournement autoroutier de Morges n’est pas mort Si de plus en plus de Morgiens ne croient plus vraiment en la réalisation de cette infrastructure, les autorités assurent qu’elle figure toujours au programme. Raphaël Cand

Malgré la possibilité d’utiliser la bande d’arrêt d’urgence en cas de surcharge, la traversée de Morges fait continuellement l’objet d’une surcharge de trafic dans les deux sens, ce qui impose pour beaucoup la mise en place d’un contournement. KEYSTONE/Laurent Gilliéron

«Espérer un contournement autoroutier est illusoire», «Sa réalisation paraît de plus en plus incertaine même à long terme», «Ce n’est plus dans l’air du temps. Construire un contournement de 3 à 4 milliards de francs en zone périurbaine, même enterrée, n’a aucune chance de réalisation… avant la fin du siècle.»