300 plus grandes fortunes – Le copropriétaire de Chanel est l'homme le plus riche de Suisse Gérard Wertheimer, qui détient la maison de haute couture avec son frère Alain, a doublé les familles Hoffmann-Oeri-Duschmalé, propriétaires du géant pharmaceutique Roche.

Chanel fait la fortune de Gérard et Alain Wertheimer. KEYSTONE/EPA/YURI KOCHETKOV

Profitant de la solidité de l’industrie du luxe, Gérard Wertheimer prend les commandes du classement des 300 plus grandes fortunes de Suisse. Propriétaire avec son frère Alain de la maison de haute couture Chanel, le Français résidant à Genève s’empare du 1er rang.

Wertheimer double ainsi les familles Hoffmann-Oeri-Duschmalé, qui contrôlent le géant pharmaceutique bâlois Roche et Klaus-Michael Kühne, actionnaire majoritaire du groupe de transport et logistique schwytzois Kühne+Nagel.

Selon l’édition 2022 du classement des 300 plus grandes fortunes établies en Suisse, dévoilée jeudi par le magazine «Bilan», la fortune de la famille Wertheimer est estimée entre 38 et 39 milliards de francs, en hausse de pas moins de 9 milliards.

En 2e place, les quinze descendants du fondateur du groupe pharmaceutique rhénan Roche, Fritz Hoffmann-La Roche, se partagent eux un patrimoine de 30 à 31 milliards, forts de la participation de 67,5% des titres au porteur détenue via un pool d’actionnaires.

Les tours Roche à Bâle, le 2 septembre 2022. KEYSTONE/Michael Buholzer

À la tête des plus grosses fortunes helvétiques l’an dernier, Klaus-Michael Kühne, le président d’honneur de Kühne+Nagel qui détient en outre plus de 30% de l’armateur allemand Hapag-Lloyd, hérite de la 3e marche du podium. Son bas de laine, qui a perdu quelques mailles en un an, se monte entre 23 et 24 milliards de francs. Domiciliée à Bâle et Genève et active dans la banque, l’immobilier et l’agroalimentaire la famille Safra, conserve son 4e rang, sa fortune restant stable à 22-23 milliards.

Klaus-Michael Kühne hérite de la 3e marche du podium. KEYSTONE/Ennio Leanza

Genève fortement représentée

Décidément fortement représentée dans le classement de bilan, Genève peut encore compter sur la famille Apponte, propriétaire du géant maritime Mediterranean Shipping Company (MSC) et nouvelle venue dans les dix premières fortunes de Suisse à la faveur d’un bond de son patrimoine de 10 milliards à quelque 20 milliards.

Le groupe MSC, 3e croisiériste de la planète, lutte aussi dans la catégorie des poids lourds des porte-conteneurs avec le danois Maersk, la française CGA CGM, le chinois Cosco ou encore Hapag-Lloyd.

Vive croissance pour Guillaume Pousaz

Domicilié depuis vingt ans à Rapperswil, sur la rive saint-galloise du lac de Zurich, Jorge Lemann, binational brésilien et suisse, reste solidement installé au 6e rang de la hiérarchie des fortunes les mieux dotées de Suisse, son patrimoine pesant 16 à 17 milliards de francs. Âgé de 82 ans, l’homme d’affaires, qui a aussi joué pour la Suisse en Coupe Davis de tennis, détient notamment des participations dans Burger King et le numéro un mondial de la bière AB inBev.

Jorge Lemann à Brasilia, le 16 janvier 2013. AFP/ESTADAO CONTEUDO

Jorge Lemann précède la famille Bertarelli, dont le patrimoine se monte à 16-17 milliards de francs, puis l’entrepreneur genevois domicilié à Dubaï, Guillaume Pousaz et sa société de paiements Checkout.com. En l’espace d’un an, sa fortune s’est envolée de 4 milliards, l’une des dix plus fortes croissances, à 15-16 milliards.

Guillaume Pousaz à Lisbonne, le 2 novembre 2022. KEYSTONE/EPA/JOSE SENA GOULAO

Impact des sanctions

Sous le coup de sanctions après l’invasion de l’Ukraine par la Russie et considéré comme un proche de Vladimir Poutine, l’arméno-russo-finlandais Guennadi Timtchenko, 5e en 2021, rétrograde au 9e rang. Estimée à 15-16 milliards et en partie bloquée, sa fortune a fondu de 4 milliards.

Guennadi Timtchenko à Moscou, le 7 mai 2018. AFP/Sergei SAVOSTYANOV/SPUTNIK

Outre le patrimoine du fondateur de la société de négoce de pétrole Gunvor, celui des familles Bonnard et Schindler (ascenseurs et escaliers mécaniques Schindler), de Klaus-Michael Kühne et de la famille Blocher (Ems-chemie) a aussi fondu, de respectivement 7, 6 et 5 milliards de francs.

ATS

