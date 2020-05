Signé Yverdon – Le Coq étrenne le premier rooftop de la ville Un bar au rez, une spaghetteria au premier étage, une pizzeria au deuxième et une terrasse sur le toit: l’établissement public optimise au mieux l’espace à disposition. Frédéric Ravussin

Le Bar du Coq et sa patronne Giovanna Ferraro viennent d’ouvrir un rooftop où il est possible de manger à midi. JEAN-PAUL GUINNARD

Plancher en teck, barrière métallique mate, parasols, sièges en osier, tables basses et vue sur le château, le Jura et les toits, le RoofCoq apporte indéniablement un plus dans l’offre des bistrots yverdonnois. D’autant que c’est bien du premier rooftop de la deuxième ville du canton dont il est ici question. Ouvert depuis le 22 mai, il complète l’offre déjà variée que l’établissement propose avec, au rez, un bar, une spaghetteria au premier étage et une pizzeria au deuxième.

«Le but était que chaque niveau ait son propre concept», explique la patronne du Coq, Giovanna Ferraro. Le RoofCoq est voulu comme une petite oasis de calme, au-dessus de l’animation qui règne aux autres niveaux. Il a vu le jour après discussions entre le propriétaire du bâtiment et la patronne, via le prolongement sur toute la longueur de la bâtisse de la petite terrasse jusqu’alors rattachée à l’appartement de fonction aujourd’hui inoccupé.

«C’est un endroit tranquille, cosy. On y vient simplement pour boire un verre, que l’on peut accompagner d’une planchette apéritive», reprend-elle. C’est surtout vrai pour le soir, dès 18 h. Car à midi, mais uniquement à midi, il est possible d’y manger le plat du jour ou les propositions des deux cartes distinctes de la maison. Au vu du nombre de places limitées – 20 personnes max et même 12 en cette période de restrictions liées au coronavirus –, il est prudent de réserver si l’on veut «chiller» en prenant un peu de hauteur sur le centre-ville yverdonnois.

Pour y accéder, les clients empruntent un escalier de pierre qui donne un peu la sensation de monter dans la tour d’un château. Une impression qui se trouve doublement confortée une fois arrivé en haut par la vue qui s’offre sur le bâtiment médiéval tout proche et… la petite tourelle qui surmonte le bâtiment du Coq, côté rue de la Plaine. C’est du reste à l’abri de son petit toit pointu que le personnel prépare les commandes des clients, ajoutant ainsi au charme des lieux.