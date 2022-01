Biodiversité en Suisse – Le corégone désigné poisson de l’année 2022 La Fédération suisse de pêche (FSP) nous met en garde dimanche sur la dégradation des conditions de vie de cette espèce.

Ces salmonidés argentés sont très craintifs, aiment l’eau froide, vivent en bancs dans les profondeurs des lacs – et sont difficiles à photographier et à filmer. Alamy Stock Photo

Le corégone a été désigné poisson de l’année 2022. Ce poisson, vital pour les pêcheurs professionnels, est un «ambassadeur de la biodiversité», mais il est menacé, écrit dimanche la Fédération suisse de pêche (FSP).

La Suisse compte 24 espèces de corégones. Beaucoup d’entre elles sont endémiques et ne se rencontrent que dans notre pays, souligne la FSP. Présents dans tous les grands lacs, ces poissons sont de «véritables champions de l’adaptation»: en fonction des conditions, ils sont capables de changer d’habitat, de nourriture, et de modifier la localisation et la période de leur reproduction.

Ces salmonidés argentés sont très craintifs, aiment l’eau froide, vivent en bancs dans les profondeurs des lacs – et sont difficiles à photographier et à filmer. En effet, rien n’échappe à leurs grands yeux et à leurs remarquables lignes latérales qui perçoivent même les plus petits mouvements dans l’eau.

Oxygène trop rare

Ce poisson est toutefois victime de la dégradation de ses conditions de vie. Un tiers des espèces ont déjà disparu en Suisse. En 2019, quelque 486 tonnes de corégones ont été pêchées dans les eaux helvétiques, contre 1500 dans les années 90. Des chiffres qui «doivent nous faire réfléchir», averti le président central de la FSP, Roberto Zanetti, cité dans un communiqué.

L’oxygène est en particulier devenu trop rare dans les zones profondes et sur les secteurs de frai en raison de l’apport excessif d’engrais et de lisier dans de nombreux lacs au cours du siècle dernier.

Dans les lacs du Plateau lucernois et argovien par exemple, les populations n’ont pu être maintenues jusqu’à nos jours que grâce à l’élevage artificiel. La reproduction naturelle est massivement réduite à long terme. La FSP met également en cause la pollution chimique et les «rives artificialisées».

ATS

