Crise sanitaire – Le coronavirus a diminué l’espérance de vie en Suisse

Les hommes et les femmes ont vu leur espérance de vie baisser entre 2019 et 2020, en raison notamment d’une surmortalité particulièrement élevée chez les plus de 64 ans.

Le coronavirus a laissé des traces dans le bien-être de la population suisse en 2020. L’espérance de vie a baissé. Le semi-confinement du printemps 2020 a eu un impact sur la satisfaction par rapport à la vie. L’économie aussi a pâti de la crise sanitaire.

L’espérance de vie chez les hommes a baissé de 0,9 an entre 2019 et 2020, pour se fixer à 81 ans. Chez les femmes, la diminution a été moindre, de 0,5 an, s’établissant à 85,1 ans. Malgré une surmortalité particulièrement élevée chez les plus de 64 ans, le rapport entre le nombre de personnes de 65 ans et plus et celui des 20 à 64 ans n’a pas reculé, indique mercredi l’Office fédéral de la statistique (OFS) dans ses résultats des indicateurs du bien-être.