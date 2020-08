Banque – Le coronavirus a ralenti l’activité de la BCV La Banque cantonale vaudoise (BCV) a constaté une baisse de l’activité commerciale, et donc de ses recettes, à cause de la crise liée au Covid-19. ATS/NXP

Le logo de la Banque Cantonale Vaudoise, BCV, photographié le 16 mai 2017 au siège principal de la Banque Cantonale à Lausanne. KEYSTONE

La crise du coronavirus a entraîné une baisse de l'activité commerciale pour la Banque cantonale vaudoise (BCV), ce qui s'est répercuté sur les revenus. Le produit d'exploitation de la BCV s'est contracté de 5% en rythme annuel à 477,1 millions de francs, indique jeudi la banque.

Principale source de revenus, les opérations d'intérêts ont dégagé un résultat net de 228,9 millions, en recul de 10%, plombé par des correctifs pour risque de défaillance clients. Apuré de cet effet, les recettes issues de l'activité d'intérêt accusent un recul de 4% à 241,8 millions.

Les revenus tirés des commissions se sont inscrits à 156,3 millions, ce qui représente une baisse de 3%. Le produit des opérations de négoce a bondi de 22% à 73 millions.

Parallèlement à ce recul global des recettes, la BCV a allégé ses charges de 1% à 252,9 millions. Le résultat opérationnel a plongé de 14% à 179 millions. Dans son communiqué, l'établissement cantonal explique ce repli par le ralentissement de l'activité clientèle et par des provisions pour risques de crédit de 20 millions.

6000 crédits Covid-19

Le bénéfice net s'est étiolé de 13% à 158 millions de francs. Ces résultats sont inférieurs aux prévisions des analystes du consensus AWP, à l'exception des charges, peu ou prou dans la cible. Les recettes étaient attendues à 487,3 millions, le résultat d'exploitation à 197,4 millions et le bénéfice net à 170 millions.

La BCV a octroyé plus de 6000 crédits Covid-19 pour un total supérieur à 700 millions. Les créances hypothécaires ont pris 1% sur six mois à 27,42 milliards de francs et les dépôts clientèle 2% à 33,72 milliards. La somme au bilan a atteint 50,27 milliards (+4%).

La direction s'attend à des résultats annuels dans la continuité du premier semestre, à condition que la situation économique et les marchés financiers ne se détériorent pas significativement en seconde partie d'année.