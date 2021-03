Un nouveau variant – Le coronavirus breton inquiète autant qu’il fait rire Cette mutation n’est pas détectable par un test PCR. Malgré huit morts, la nouvelle amuse les réseaux sociaux. Arthur Grosjean

Le centre hospitalier Lannion-Trestel où le variant breton a été découvert. AFP

Il y a eu le virus chinois. Puis le variant britannique, sud-africain et brésilien. Et désormais il y a le variant breton. On croit d’abord à un gag mais l’affaire est prise très au sérieux. Huit personnes sont décédées. Ce qui inquiète de prime abord, c’est que le variant breton n’a pas été détecté par les tests classiques PCR.

L’affaire a démarré le 22 février dans un établissement hospitalier de Lannion. En raison d’un foyer d’infections, des tests à grande échelle ont été effectués. Septante-neuf cas ont été identifiés, dont huit porteurs du nouveau variant. Le problème? Ces huit personnes n’ont pas été détectées par les tests PCR nasopharyngés mais parce qu’elles présentaient des symptômes typiques du Covid. Un test sérologique puis un séquençage ont permis d’identifier qu’elles avaient un variant du virus.