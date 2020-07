Commerce de détail – Le coronavirus fait plonger Valora dans le rouge La pandémie a provoqué une chute importante des ventes de l’exploitant de kiosques et commerces de proximité. Le bénéfice net de 27,4 millions en 2019 s’est mué en une perte nette de 15,9 millions au premier semestre.

L’exploitant de kiosques et de commerces de proximité Valora a essuyé une chute importante de ses ventes au premier semestre, clôturant la période sur une perte. La société cible malgré tout un résultat opérationnel (Ebit) positif sur l’ensemble de l’exercice.

Les clients se sont faits rares pour Valora après les mesures prises par le Conseil fédéral pour limiter la propagation du nouveau coronavirus. En conséquence, les ventes ont chuté de 19% à 815,6 millions de francs.

En plein confinement, en avril, environ 40% des points de vente Valora avaient diminué leurs durées d’ouverture et 20% étaient carrément fermés. En juin, ces valeurs s’établissaient respectivement à 45% et 5%, précise la société dans son communiqué.

Le bénéfice net de 27,4 millions en 2019 s’est mué en une perte nette de 15,9 millions au premier semestre 2020. Le résultat opérationnel (Ebit) a également glissé dans les chiffres rouges, à -10,9 millions, contre +42,8 millions un an plus tôt. Par contre, l’excédent brut d’exploitation (Ebitda) est resté positif, à 21,7 millions, contre 74,5 millions un an plus tôt.

Valora a limité les dégâts grâce aux mesures de soutien, qui lui ont permis de réduire de 10% ses coûts, soit de 42 millions.

Résultats inférieurs aux attentes

Les résultats sont en dessous des attentes des analystes consultés par AWP. Ceux-ci anticipaient un Ebit de 9,1 millions et un chiffre d’affaires de 826 millions. Le bénéfice net était escompté à 22,2 millions. Les flux de trésorerie ont totalisé 11,5 millions, contre 15,7 millions un an plus tôt.

Valora a pu renouveler son crédit syndiqué, ce qui lui permet de gagner en flexibilité financière. En outre, la société met désormais l’accent sur la réduction des coûts et souhaite obtenir une baisse de ses loyers commerciaux au deuxième semestre, notamment pour les points de vente situés dans les gares et aéroports, lieux qui ont particulièrement souffert d’une baisse de fréquentation.

L’exploitant de kiosques voit le bout du tunnel avec des activités en progression depuis la fin du confinement. Il table par conséquent sur un résultat opérationnel positif pour l’ensemble de l’exercice.

( ATS/NXP )