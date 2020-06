Produits du terroir – Le coronavirus n’a pas freiné les ardeurs des cueilleurs de petits fruits Les producteurs de cerises, fraises, framboises et autres baies ont dû adapter aux normes sanitaires l’infrastructure autour de leurs autocueillettes pour recevoir les amateurs de douceurs estivales saines. Frédéric Ravussin

Comme tous les producteurs qui mettent à disposition des parcelles pour de l’autocueillette, Roger Augsburger a dû prendre certaines mesures imposées par le coronavirus. JEAN-PAUL GUINNARD

«Franchement, c’est tellement sympa de cueillir soi-même ses petits fruits que ce n’est pas un bête virus qui va nous priver de leur goût très apprécié. Il suffit de prendre quelques précautions.» Une barquette pleine à ras bord de fraises dans la main gauche, cette quadragénaire est une habituée de longue date des autocueillettes. 2020 ne viendra donc pas noircir la liste de ses récoltes de fruits rouges. Et elle n’est visiblement de loin pas la seule de cet avis.

À Eclépens, Daniel Gachet peut déjà tirer le bilan de l’exercice, ses fraisiers ayant fini de produire des fruits le 12 juin. À l’évidence, bouteilles de gel hydroalcoolique et Rubalises destinées à régler le flux des gens n’ont pas freiné les ardeurs des cueilleurs: «On a vraiment eu beaucoup de monde. Et particulièrement lors des week-ends de l’Ascension et de Pentecôte, qui étaient très ensoleillés.» À Perroy, Françoise Gallay ne dit pas le contraire. Celle qui met ses cerisiers en libre accès depuis des années affirme n’avoir jamais eu autant de monde. «Les gens viennent, regardent s’il n’y a pas plus de trois personnes sur l’arbre qu’ils visent et si c’est le cas, ils vont voir au suivant», explique-t-elle. Et comme son verger compte une cinquantaine de cerisiers – entre les Kordia dont la saison touche à sa fin et les Hedelfingen dont les fruits sont maintenant prêts à être cueillis – il y a de la place. «Mais la capacité totale du site est limitée à 30 personnes, normes sanitaires obligent.»

Rubalises au milieu des framboises

Pour les producteurs qui mettent certaines de leurs parcelles en autocueillette, cette année sera tout de même particulière. Non pas en termes de fréquentation, les gens étant manifestement trop heureux de ne plus être semi-confinés, mais bien en termes de préparation et d’organisation: dans les parcelles, le rouge des Rubalises rivalise cette année avec celui des fraises et des framboises. Tous les agriculteurs ont logiquement dû placer bien en évidence les affiches de prévention de l’Office fédéral de la santé publique. Et disposer une bouteille de gel hydroalcoolique ou autre désinfectant à l’entrée de leur champ.

«Nous avons numéroté nos lignes de framboisiers pour répartir les gens plus facilement» Roger Augsburger, producteur de petits fruits à Mathod

Certains sont allés plus loin, afin d’assurer au mieux la sécurité de leurs clients. Comme faire entrer les gens à un bout du champ et les faire ressortir à l’opposé. Mais tous n’ont pas suffisamment de place à disposition pour cela. Ou pas assez de bras, puisqu’il faut bien du personnel pour accueillir ceux qui arrivent et encaisser le fruit de la récolte quand ils s’en vont. «Nous, on a simplement créé un circuit avec un sens pour l’entrée et un pour la sortie, séparés par une Rubalise. On a également numéroté nos lignes de framboisiers pour répartir les gens de manière à ce qu’ils ne se croisent pas de trop près», explique Roger Augsburger, fruiticulteur en première année de reconversion biologique à Mathod. Debout derrière le comptoir de la cabane d’entrée et sortie de sa «self-cueillette», qui s’étend sur 6000 m2, il reprend: «Comme beaucoup de gens téléphonent pour savoir si on est ouvert, le week-end on essaie d’organiser leur venue en les répartissant sur les deux jours.» Et selon lui, la démarche est bien acceptée, les cueilleurs appréciant d’être moins stressés que d’habitude au milieu des arbrisseaux. «De toute manière, tout le monde ou presque comprend que c’est une année particulière, enchaîne Françoise Gallay. On surveille bien sûr que tout se passe bien et ce qu’on constate, c’est que les gens sont très respectueux.»