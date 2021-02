Assurance maladie – Le coronavirus ne freinera pas la hausse des primes Malgré la suspension printanière des opérations non urgentes, les coûts de la santé ont tout de même augmenté en 2020. Christophe Passer

Adrien Kay, directeur communication et relations publiques de Curafutura, l’une des principales faîtières d’assureurs maladie en Suisse. Curafutura

Des hôpitaux concentrés sur les cas graves de coronavirus, des opérations ou thérapies jugées non urgentes repoussées durant le printemps, une population confinée: beaucoup espéraient une baisse des coûts de la santé en 2020. Mais les chiffres sont aussi têtus que le virus. La «SonntagsZeitung» a eu accès à la base de données Sasis des assureurs maladie. Elle indique que les prestations de l’assurance de base obligatoire ont augmenté de 430 millions de francs l’an dernier, pour atteindre un total de 34,6 milliards de francs.

Une augmentation de 1,25%, certes modérée (ces dernières années, on était aux alentours de 3%), et sur laquelle 350 millions sont directement attribuables au coronavirus. Selon la directrice de SantéSuisse, Verena Nold, citée par le journal zurichois, la pandémie a pourtant eu un impact plus fort, car on ne connaît pas exactement le montant des coûts indirects dus au virus: «Si on les ajoutait, le chiffre serait nettement plus élevé».