[25/42] À Vaud l’eau - Le corps humain, un océan qui craint les marées

Transpirer avant la dialyse

Au Service de néphrologie du CHUV, le combat contre l’eau est permanent. Les patients atteints d’insuffisance rénale terminale ne peuvent plus éliminer via l’urine car leurs reins ne fonctionnent plus, ou mal. «Ce qu’ils boivent est en partie utilisé par les cellules et éliminé par la sueur, la respiration et les selles mais l’essentiel doit être éliminé pendant les séances de dialyses», explique le Dr Menno Pruijm, médecin adjoint. Les patients sont encouragés à manger le moins salé possible car plus leur régime est riche en sel, plus ils ont soif. Ils se retrouvent ensuite avec trop d’eau à bord, eau qui doit être éliminée via la dialyse.

Le service pratique une méthode originale pour rendre plus supportables les séances de dialyse à ces patients souffrant d’insuffisance rénale terminale. L’idée est de transpirer dans des bains chauds afin d’éliminer de l’eau et du sel, en complément de la dialyse. «C’est efficace pour certains, rapporte le Dr Pruijm. Mais nous sommes freinés par deux aspects. Premièrement, l’âge des patients: se mettre dans une baignoire est parfois difficile à cause d’une mobilité réduite. Deuxièmement: ceux qui sont dialysés via un cathéter ne peuvent pas se baigner avec. Mais pour beaucoup d’autres patients, la «transpiration stimulée» reste une piste intéressante.»

Une personne dialysée est pleine de sel puisqu’elle n’arrive plus à l’éliminer par l’urine, continue le spécialiste. «La peau, hormis sa fonction de transpiration, joue probablement un rôle important dans la régulation du sel dans le corps. Nous avons capté la sueur de volontaires après qu’ils ont mangé très salé pendant une semaine. Nous avons découvert qu’un tel régime augmente beaucoup la quantité de sel dans leur sueur.»

À noter que les reins sont mis à rude épreuve pendant les canicules, amenées à se multiplier. Menno Pruijm cite l’exemple d’agriculteurs d’Amérique centrale qui travaillent de longues heures sans boire et sont sujets à des dysfonctionnements des reins. «Lors de la canicule de 2003, il y a eu beaucoup plus de cas d’insuffisance rénale chez des personnes âgées, rappelle Patrick Saudan, néphrologue aux HUG. Chez elles, la sensation de soif s’altère au fil du temps, et avec le réchauffement climatique, il faudra à l’avenir faire encore plus attention à nos aînés.»