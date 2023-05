Défilé du 1er Mai – Le cortège a rassemblé plus de 300 manifestants à Lausanne Des travailleurs du second œuvre ont participé à la manifestation, réclamant notamment des hausses de salaires.

Des ouvriers du second œuvre du syndicat Unia ont défilé ce lundi à Lausanne lors de la manifestation du 1er Mai. KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

Le cortège du 1er mai a rassemblé entre 300 et 400 manifestants ce lundi en fin de journée à Lausanne. Parmi eux, des délégations de travailleurs du second œuvre romand ont exigé des améliorations de leur CCT en cours de renouvellement.

A grands renforts de sifflets, tambours et sirènes, les salariés des métiers du bois, de la plâterie, peinture et verrerie ont dénoncé stress et pression sur les délais, stagnation des salaires, explosion du travail temporaire et de la sous-traitance. Après plus de onze ans de blocage patronal, ils ont clamé leur détermination à obtenir d’ici la fin de l’année des améliorations dans leur convention qui concerne 25'000 travailleurs en Suisse romande.

«Augmentez nos salaires maintenant»

«Second oeuvre, pas seconde main, augmentez nos salaires maintenant», pouvait-on lire sur des banderoles. Sur un char figurait une «râpe d’or aux patrons du SOR» (second oeuvre romand), ainsi que des toilettes de chantier, illustrant où finissent les revendications du secteur depuis onze ans.

Comme ailleurs en Suisse, les participants issus des rangs syndicaux, de la gauche et des verts, de la grève féministe et de divers mouvements ont manifesté pour de meilleurs salaires et de meilleures retraites et «pour que l’égalité devienne une réalité», en vue notamment du rassemblement du 14 juin. Ils étaient 300 selon la police et environ 400 selon un décompte de l’agence Keystone-ATS. Le tout s’est déroulé dans une ambiance bon enfant.

ATS

