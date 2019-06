Le cortège des enfantines annulé à cause de la canicule

C’est une décision rarissime que la Municipalité de Lausanne s’est vue contrainte de prendre: annuler le cortège des classes enfantines qui devait se tenir ce mercredi après-midi 26 juin, et cela en raison de la canicule (24 heures d’hier). Petite consolation pour les têtes blondes qui n’auront donc pas l’occasion de montrer leurs costumes au public: les carrousels et autres animations prévues au parc de Milan sont maintenues dès 14 h. «Le transport des élèves, l’attente sur la place de Montbenon et le défilé présentent des risques pour les enfants et le public», explique David Payot, municipal de l’Enfance, de la jeunesse et des quartiers dans un communiqué. La décision d’annuler le cortège a été prise sur recommandation de l’Etat-major des Directives d’intervention spécialisée en cas d’accident majeur (DIAM), et après avoir pris l’avis des Directions d’établissements et du Service de santé.

Le plan canicule lausannois a été déclenché ce lundi 24 juin. Depuis ce matin, une cellule de conduite a été mise en place, sous l’égide de l’Etat-major DIAM. Une analyse des risques est en cours pour l’ensemble de la population, et une attention particulière est portée aux groupes de population vulnérables, dont font partie les jeunes enfants, notamment en lien avec les nombreuses manifestations qui seront organisées ces jours en ville de Lausanne.

C’est la semaine prochaine, le mercredi 3 juillet, qu’est prévue la traditionnelle Fête du Bois qui verra les élèves du primaire défiler dans les rues de la capitale, entre la Riponne et la place de Milan. D’ici là, la canicule devrait être passée.