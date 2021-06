Plus de 10'000 personnes ont défilé à Lausanne pour crier leur colère

Les militantes ont donné de la voix lundi à Lausanne. Elles étaient plusieurs milliers à défiler pour crier entre autres leur indignation face à la décision du Parlement fédéral de hausser l’âge de la retraite des femmes à 65 ans.

«Il y a en a assez des inégalités, ensemble il faut lutter!» chantaient les militantes à l’unisson. La foule a commencé sa marche à 18h à la place rebaptisée Saint-Françoise pour l’occasion. Elle a ensuite terminé son parcours à la place de la Riponne aux alentours de 20h.

Tout comme en 1991, l’événement a mobilisé des femmes dans toute la Suisse romande, de Genève à Delémont, en passant par Neuchâtel. À Lausanne, elles étaient plus de 10'000, selon les estimations de Keystone-ATS et 8'000, selon le service presse de la police municipale, à arborer le rose et le violet en signe de protestation contre les inégalités dont elles sont victimes.

Bruyantes et décidées, les manifestantes ont brandi d’innombrables pancartes et bannières. De «Petit salaire = petite rente» jusqu’à «À défaut de nous faire jouir, il faut nous soutenir», les militantes n’ont pas manqué de créativité pour faire passer leur message.

Jean-Paul Guinnard

Sous la chaleur écrasante, tous les styles ou presque se côtoyaient. Seins nus, visage couvert de paillettes ou harnais en cuir: les femmes n’ont pas hésité à défier les codes vestimentaires le temps d’une journée. Quant aux slogans, ils étaient multiples: «Après le 14 juin, on ne lâchera rien», «Quand une personne dit non, c’est pas oui, c’est non», mais aussi plus explosif: «Fière.xs, venère.xs et pas prêt.e.xs de se taire!», ou encore «Nous détestons la police!».

De manière générale, les militantes dénonçaient les inégalités salariales, l’augmentation de l’âge de la retraite à 65 ans ou encore les abus sexuels sur le lieu de travail. «C’est important pour moi de sensibiliser mes petites soeurs au sexisme et aux autres inégalités», a confié une jeune femme, venue accompagnée de trois enfants. «Elles vont certainement être confrontées à des violences de la part d’hommes cisgenres».

Le cortège s’est terminé sans débordement. Sur le parcours, des façades de bâtiments ont néanmoins été souillées par des jets de peinture et des tags. Deux vitrines ont été abîmées et un caisson de la Société générale d’affichage cassé, a relevé la police en soirée. Reste aussi qu’une grande partie des manifestants ne portaient pas de masque.