3,3 millions de francs. C’est le total des coûts supplémentaires engendrés l’an passé par le report de l’introduction de la cadence 15 minutes des trains du LEB entre Cheseaux et Échallens. Un montant forcément non budgété et dont l’essentiel a servi à payer le service de bus mis en place entre ces deux mêmes localités pour partiellement compenser cette annulation de dernière minute. Un service de bus qui, au passage, n’a pas été remis en fonction après le confinement il y a quelques jours, puisqu’il n’a jamais vraiment séduit les voyageurs.

Responsable du LEB au sein des TL, Olivier Bronner a confirmé mercredi lors de l’assemblée générale annuelle des actionnaires – exceptionnellement organisée en comité restreint en raison de la pandémie – que l’année 2019 avait été «difficile». Il a aussi expliqué que pour équilibrer les comptes, la majeure partie de ce montant a été prise en charge par le Canton «à fonds perdu», et l’en a vivement remercié. Une opération qui ne sera pas soumise au Grand Conseil, puisqu’elle est intervenue dans le cadre de la gestion courante du budget de la DGMR (Direction générale de la mobilité et des routes), qui s’adapte en permanence aux fluctuations des fréquentations des différentes compagnies ferroviaires du Canton.

Le couac d’août dernier a, évidemment, aussi eu des répercussions sur l’humeur des passagers; répercussions désormais quantifiées. Le rapport annuel 2019 de la compagnie révèle en effet qu’entre 2018 et 2019, la satisfaction globale des usagers de la ligne est passée de 89 à 69% et que celle à propos de la ponctualité a diminué dans la même proportion. Une baisse importante par rapport à la dégradation réelle du service: entre ces deux mêmes années, le nombre de convois arrivant en retard n’a en effet augmenté que de 2,3 à 3,6%.

«L’année 2019 a été difficile pour le LEB» Olivier Bronner, délégué au LEB de la direction des TL

Tout cela explique pourquoi, pour la cinquième année consécutive, le nombre de voyageurs du LEB est resté stable aux alentours de 3,7 millions. «Fiabiliser, moderniser et transformer le LEB en un véritable RER va prendre encore plusieurs années, coécrivent le président du conseil d’administration, Jacques Milloud, et Olivier Bronner dans le rapport annuel. Mais pour obtenir des résultats assurés […], il est important de laisser du temps au temps.» Tous deux assurent enfin que l’introduction de cette fameuse cadence 15 minutes entre Cheseaux et Échallens reste un objectif prioritaire, même si aucune nouvelle date de mise en service n’est annoncée.