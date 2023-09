Le coup de fourchette – À Clarens, l’esprit du Jetty balade d’île en île La nouvelle table au bord du lac a l’âme voyageuse et en profite pour inviter au partage de plats entre les convives sur le principe des tapas. La rédaction

Le chef Emanuel Figueiredo, qui a déjà plusieurs ouvertures de restaurant à son actif, et le directeur du Jetty, Loris Deladoey. 24heures/Odile Meylan

Trop bon, trop bien: le mot est passé de bouche-à-oreille depuis deux mois – avec un succès qui a même surpris les jeunes tenanciers passés de l’École hôtelière de Lausanne au Jetty à Clarens. Et égoïstement, on aurait presque envie de garder secret cet endroit, l’un des plus paradisiaques de la rive montreusienne. Mais ce serait dommage pour ceux qui apprécient l’originalité en vivant une aventure culinaire en toute décontraction.