Miracle économique vaudois - Le coup de main de l’État

Pour les pendulaires qui prennent le train ou la voiture, le miracle économique vaudois n’a rien d’un mirage. De Villeneuve à Nyon et de Lausanne à Yverdon, depuis le début du siècle, la vue est bouchée par les grues. Mais qu’on ne s’y trompe pas.

Plutôt que la main divine, il faut y voir le coup de main de l’État. Il y a d’abord eu ces milliards que le fisc vaudois n’a pas perçus au nom de l’arrêté fédéral «en faveur des zones économiques en redéploiement» et qui a attiré un certain nombre de multinationales.

Une partie sont restées, profitant de l’attrait du paysage lémanique et des hautes écoles avec leurs volées de talents.

Mais une autre action majeure du gouvernement, aidé par des partenaires privés, est sans doute plus remarquable. C’est la création d’un puzzle d’organismes afin de parrainer et de soutenir financièrement les entrepreneurs, les entreprises naissantes, et désormais les entreprises en fort développement qu’on appelle «scale-up».

Sortis de leur accablement des années 1990, et des thèses dogmatiques sur le rôle de l’État dans l’économie, les autorités promouvant cette politique sont remontées à la source de l’innovation et donc de la croissance en devenir. Ce moteur développe aujourd’hui toute sa puissance dans la performance économique du canton et dans la création d’emplois.

Il est temps d’actionner un autre propulseur de la croissance future, celui qui touche au pouvoir d’achat des particuliers. Un levier que Biden et d’autres n’ont pas hésité à tirer.

Les contribuables vaudois ont supporté le poids des crises successives qui ont fait pression sur les salaires, n’offrant aucun ballon d’oxygène aux locataires malgré la chute des taux et laissant les nouveaux rentiers à la retraite «punis» par le franc fort qui accable la prévoyance.

La crise sanitaire sous contrôle, de plus en plus de monde attend que les promesses d’allégements fiscaux soient tenues. Plus particulièrement chez les bas et moyens revenus.

Au-delà du financement de l’incontournable transition énergétique et de la revalorisation de certaines activités (comme la santé), le canton dispose incontestablement des moyens d’aller de l’avant dans ce dossier. Au cœur du miracle économique, les Vaudois méritent mieux que d’être au sommet des plus taxés par l’État!

