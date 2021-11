Lutte contre le Covid-19 – Le coup de massue du gouvernement autrichien Toute la population est reconfinée dès lundi, y compris les personnes vaccinées. Et le vaccin sera obligatoire dès le 1er février. Les Autrichiens encaissent, plutôt résignés. Myriam Détruy, Vienne

Dès lundi, tous les restaurants, bars, lieux culturels et sportifs, marchés de Noël et espaces collectifs resteront fermés durant toute la durée du confinement. Vienne, 19 novembre 2021. keystone-sda.ch

«L’hiver et Noël ne seront pas agréables pour les non-vaccinés», avait averti la semaine dernière le chancelier autrichien, Alexander Schallenberg. C’était avant l’annonce, dimanche dernier, d’une mesure encore jamais prise en Europe: le confinement des personnes non vaccinées contre le coronavirus. Vendredi, le gouvernement est allé encore plus loin pour endiguer une situation explosive, inédite depuis le début de la pandémie.