Soutien financier – Le coup de pouce de la ville à l’économie morgienne Afin d’éviter au maximum les faillites et préserver l’emploi, la Municipalité veut injecter 500’000 francs dans ses entreprises et manifestations. Julien Lambert

Comme ailleurs, les commerçants morgiens ont été touchés de plein fouet par le coronavirus. La Municipalité souhaite protéger les quelque 8300 emplois que compte la ville. Chantal Dervey

«La Municipalité estime que l’inaction serait de loin la plus coûteuse des options, tant du point de vue économique que social.» Partant de ce constat, l’Exécutif a décidé de soumettre à son Conseil communal un préavis d’urgence pour octroyer une aide financière non remboursable aux entreprises et manifestations de la ville à hauteur de 500’000 francs.