Au Tribunal de police – Le coup de Tipp-Ex coupable d’un agent municipal Un fonctionnaire a effacé le nom d’une collègue pour mettre le sien lors d’une élection interne. Il est condamné. Luca Di Stefano

L’opérateur de transmission a écopé d’une peine légère avec sursis. Il fera appel. Archive

Un coup de Tipp-Ex et les ennuis ont commencé. L’opérateur de transmission de la police municipale de la Ville de Genève traduit devant le Tribunal de police l’admet: oui, il a effacé le nom de sa collègue sur la liste des candidats à la commission du personnel. Oui, il a inscrit son nom par-dessus celui de sa collègue pour l’élection interne. Pourquoi l’avoir fait? La fonctionnaire biffée avait oublié de signer à côté de son nom. Il s’agissait alors d’éviter l’invalidation de la liste.

«Ne touche pas aux listes»

Curieuse affaire. Jeudi, le policier municipal devait répondre de faux dans les titres au tribunal après avoir contesté la sanction pénale rendue par le procureur général Olivier Jornot. C’est que l’agent a une explication: un collègue lui aurait proposé d’établir une liste à ses côtés et son nom aurait figuré dans cette première sélection de collaborateurs candidats à l’élection interne. Mais l’opérateur de transmission aurait ensuite découvert une seconde liste dans laquelle il ne figurait pas. Constatant l’absence de signature au côté du nom de sa collègue, il aurait craint que celle-ci ne soit invalidée alors qu’il restait moins de 24 heures pour la finaliser. D’où son intervention. «Si j’avais su que le Tipp-Ex allait poser problème, je ne l’aurais pas fait», a-t-il expliqué à la barre.

«Si j’avais su que le Tipp-Ex allait poser problème, je ne l’aurais pas fait.» Le prévenu, opérateur de transmission de la police municipale

Mais l’affaire n’est peut-être pas si simple. En témoignent les questions de la présidente du Tribunal de police. «Pourquoi vous être emparé de la liste dans la pelle de votre collègue mandataire (la personne chargée de transmettre les listes à la commission électorale)? Pourquoi ne pas avoir appelé votre collègue ou simplement attendu son retour au bureau, puisqu’elle avait jusqu’au lendemain pour signer?» Par ailleurs, le témoignage du mandataire fait émerger une autre version et laisse penser à un climat conflictuel entre les fonctionnaires municipaux. D’une part, le prévenu n’était pas chargé d’établir une liste; de l’autre, il lui aurait été demandé de «ne surtout pas les toucher» alors qu’il était en colère de ne pas y figurer. Ces faits-là, le quadragénaire les conteste et banalise l’usage du Tipp-Ex lors d’élections internes. «C’est fréquent, les listes sont rédigées puis corrigées au fur et à mesure.»

«Un brouillon»

Reste que les poursuites pénales sont sérieuses. Pour le Ministère public, le faux dans les titres est consommé. «C’est une non-affaire», rétorque Me Robert Assaël, avocat de l’agent municipal, appelant à reconnaître «la bonne foi totale» de son client et fustigeant «le jusqu’au-boutisme» du procureur général. Puis il s’est agi pour la défense de contester la valeur juridique de la liste électorale. «Elle n’avait aucune portée juridique. Ce document était une sorte de brouillon, un projet qui devait encore être validé.»

Cet argument, la présidente du Tribunal de police n’y a pas souscrit. Après une brève délibération, elle a confirmé la décision du Parquet: le document était bien un titre (puisqu’il permettait à une collaboratrice d’exercer son droit d’être élue) et le policier municipal s’est bien rendu coupable de falsification. Elle a toutefois revu à la baisse la peine – les 40 jours-amende avec sursis infligés par le Ministère public sont passés à 10 – la qualifiant d’excessive pour «une faute peu importante». «Je pense que vous avez compris», a-t-elle dit en guise de conclusion. Si le fonctionnaire a peut-être compris la décision, il ne l’accepte pas. Avant même la clôture de l’audience, son avocat a annoncé qu’il ferait appel du verdict.

Luca Di Stefano est journaliste à la la rubrique genevoise depuis 2013. Diplômé de l'Académie du journalisme et des médias (AJM), il couvre en particulier l'actualité judiciaire. @LucaDiStefano10

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.