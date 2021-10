Crise politique – Le coup d’État au Soudan en trois questions Les forces armées qui ont pris le pouvoir ont arrêté la plupart des dirigeants civils et décrété l’état d’urgence dans tout le pays. Explications. Yannick Van Der Schueren

De nombreux Soudanais partisans d’un pouvoir civil sont descendus dans les rues de la capitale pour protester contre le coup de force militaire de ce lundi. Au moins deux manifestants ont été tués et plus de 80 autres blessés par des tirs de l’armée à Khartoum. AFP

Le réveil a été brutal pour les Soudanais. Après des semaines de tensions entre les autorités de transition civiles et militaires, les forces armées ont pris le pouvoir ce lundi à Khartoum. Plusieurs dirigeants, dont le premier ministre Abdallah Hamdok, ont été arrêtés, le gouvernement a été dissous, l’état d’urgence a été décrété et l’armée a tiré sur des manifestants prodémocratie qui protestaient contre ce renversement. On déplore au moins deux morts et plus de 80 blessés.

La communauté internationale, qui dénonce un «coup d’État militaire», a aussitôt appelé à la libération immédiate du premier ministre et des responsables politiques.