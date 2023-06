Tension entre la star et le club – Le couple Mbappé-PSG entre caprice et malaise La star française refuse de prolonger son contrat au-delà de 2024, il sera alors libre. La direction qatarie est furieuse, elle lui avait tricoté le contrat du siècle il y a un an. Daniel Visentini

Kylian Mbappé, superstar d’un PSG qui lui a déroulé le tapis rouge avec le contrat du siècle, pourrait partir libre en 2024. AFP

Satisfaire tous les caprices d’un gamin surdoué pour s’offrir ses services mais, ce faisant, créer un «monstre» qu’on ne contrôle plus: définition de l’aliénation. Entre Kylian Mbappé et la direction qatarie du PSG, le roman flirte depuis toujours ou presque avec la tragédie, comme si toute forme de simplicité fuyait immanquablement les relations qui unissent la star française et le club parisien. Tout enfle bien sûr dans la démesure: les questions d’argent avec des sommes colossales en jeu, les luttes de pouvoir, les ego surdimensionnés. Dans les marécages du foot-business, rien de limpide, jamais, sinon la certitude d’une forme d’outrance.