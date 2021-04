L’alchimie des sexes dans les séries – Le couple parfait tiendrait juste à une combinaison d’algorithmes «Soulmates», «Mariés au premier regard», «The One», etc. mettent l’amour en batterie. Cécile Lecoultre

Cupidon peut aller se rhabiller. Les comédies romantiques du 21e s. ne fantasment plus sur les coups de foudre amoureux mais les extirpent de la mémoire d’un ordinateur. Ainsi des séries britanniques «The One» (Netflix) et «Soulmates» (Amazon Prime Video). La première adapte le roman éponyme de John Marrs et table, comme la seconde, sur l’analyse de l’ADN pour appareiller les âmes sœurs.

En soi, rien de si original dans ce thème, la série «Black Mirror», en 4e saison, a, dans l’éclair visionnaire de «Hang the DJ», imaginé ces couples parfaits régurgités par statistiques. Autres productions Netflix, les Français d’«Osmosis» implantent des microrobots dans le cerveau de leurs clients pour accélérer la fusion sensorielle, tandis que les feuilletonistes coréens l’électrisent par leurs téléphones dans «Love Alarm». Pour l’anecdote, la technologie au service de l’amour tombe en panne chez les Européens et triomphe chez les Asiatiques.