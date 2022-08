Il y a évidemment deux façons d’analyser le double renoncement d’Adèle Thorens et de Sophie Michaud Gigon pour l’une des deux places vaudoises au Conseil des États l’an prochain. On a assez dit et écrit que s’il fallait plus d’égalité hommes-femmes dans les hémicycles, c’était aussi parce que ces dernières pouvaient également faire de la politique autrement.

Dans ce contexte, dire non à une réélection qui vous semblait vous tendre les bras ou à une élection où on avait toutes ses chances, c’est aussi une preuve de courage. Les deux Vertes ont d’excellentes raisons, privées et/ou professionnelles de ne plus ou de ne pas y aller. Ne pas faire passer l’ambition et le prestige avant tout est une qualité qui en vaut bien d’autres. Le sens du timing a aussi son importance.

«Pour les Verts, c’est évidemment une autre paire de manches.»

Les sièges de «la chambre haute» aiguisent toujours autant les appétits de poids lourds, tant au niveau socialiste que radical. À gauche, l’ogre des urnes, Pierre-Yves Maillard, reste donc pour l’instant le seul candidat officiellement déclaré. Du côté du PLR, tout le monde attend de savoir si le futur sortant Olivier Français rempile ou non pour savoir si le parti devra organiser une primaire, probablement entre Pascal Broulis et Jacqueline de Quattro. À ce jeu-là, tous ces derniers peuvent plus ou moins secrètement se réjouir que les écologistes doivent se passer de deux personnalités populaires dont l’aura dépasse le cadre partisan.

Pour les Verts, c’est évidemment une autre paire de manches, même s’ils ont le temps de se retourner. Pour savoir si – comme l’évoque Sophie Michaud Gigon – il faudra dépasser la question du genre au sein de son parti pour dénicher la perle rare, après avoir déjà laissé la place à un homme pour remplacer Béatrice Métraux au Conseil d’État. Dans un autre scrutin qui se joue avant tout sur la personne, que les électeurs veulent plus rassembleuse que clivante ou partisane. Ce sera encore plus vrai le 22 octobre 2023 puisque, pour la première fois, les Vaudois choisiront leurs conseillère ou conseiller aux États au moyen d’un bulletin unique. Ce qui annihilera les éventuels effets d’alliance des listes communes, à gauche comme à droite.



Claude Ansermoz est diplômé de l’Ecole Supérieure de Journalisme de Lille (ESJ) et travaille au sein de «24 heures» depuis 2003. Il a dirigé la rubrique Suisse, avant de devenir correspondant à Paris pour couvrir l’élection présidentielle de 2007. Il prend la rédaction en chef du titre en octobre 2017. Plus d'infos @Cansermoz

