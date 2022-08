Six mois de guerre et aucune issue à l’horizon. Le conflit en Ukraine s’enlise: depuis le début de l’été, la ligne de front n’a presque pas bougé. Faute de troupes, les Russes sont freinés dans leur offensive. Mais les Ukrainiens n’ont pas assez d’armes ni d’effectifs pour reconquérir les 20% de territoires perdus.

En six mois, rien ne s’est passé comme prévu. Ni la victoire éclair de la Russie sur les troupes ukrainiennes, qu’annonçaient les stratèges en février. Ni l’effondrement de l’économie russe, sous l’effet de sanctions européennes et américaines censées être «dévastatrices». Ni l’extension du conflit sur d’autres fronts, comme le redoutaient les pays d'Europe orientale. Ni même l’utilisation des armes nucléaires, plusieurs fois suggérée par Vladimir Poutine.

«Face à la perspective d’un conflit gelé, le soutien occidental risque de craqueler.»

À la place, une guerre de tranchées dans le sud-est de l’Ukraine, des pluies d’obus de part et d’autre de la ligne de front, où Russes et Ukrainiens tentent de gagner chaque jour un bosquet ou un monticule, au prix de lourdes pertes. À défaut d’avancer, la Russie a les moyens de conserver les régions conquises. Et l’Ukraine de bloquer la progression russe, mais sans pouvoir livrer la grande contre-offensive promise.

Cette guerre d’usure gagne aussi les alliés de Kiev. Combien de temps les dirigeants occidentaux pourront-ils convaincre leurs citoyens de financer l’effort de guerre ukrainien, alors que leurs factures de gaz et d’électricité flamberont cet hiver? Dans des économies affaiblies par l’inflation et menacées par la récession, quel prix les Européens sont-ils prêts à «payer pour leur liberté et leurs valeurs», selon les mots d’Emmanuel Macron?

Après six mois de guerre, l’usure est sur tous les fronts. Face à la perspective d’un conflit gelé, le soutien occidental risque de craqueler.

Malika Nedir est cheffe de la rubrique Monde depuis 2019. Elle a travaillé auparavant à la RTS comme reporter, journaliste à la rubrique Internationale, correspondante à Paris et présentatrice du TJ. Elle est lauréate du Prix Jean Dumur en 2004. Plus d'infos @NedirMalika

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.