Un média disparaît – Le Covid-19 a eu la peau du Micro journal L’hebdomadaire, disponible principalement dans les bistrots et chez les coiffeurs, dit faire les frais de la pandémie. Laurent Antonoff

Le journal Micro pouvait compter sur un millier d’abonnés avant la crise sanitaire. Le dernier numéro sortira ce samedi 30 mai. KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

Ce mois de mai aura été particulièrement fatal à la presse écrite. Après Le Régional, qui a mis la clef sous la porte le jour de ses 25 ans, c’est au tour du journal Micro de mettre fin à l’aventure, pratiquement une année après son lancement. En cause là encore: la pandémie qui frappe de plein fouet les principaux clients du «Journal de Bistrot», à savoir les cafés-restaurants, les salons de coiffure et les cabinets médicaux de Romandie. Le dernier numéro paraîtra ce samedi.

«Nous ne sommes ni en colère ni amers» Fabien Feissli, journaliste et président de Micro

«Notre décision d’arrêter Micro est d’autant plus frustrante que, début 2020, nous avions le plaisir d’annoncer la poursuite du projet pour une année supplémentaire», explique la rédaction. L’association gérant Micro existait uniquement grâce au soutien de son millier d’abonnés. «Il nous est impossible de poursuivre sereinement notre projet dans ces conditions», assurent ses auteurs.

Des dons à Vigousse et à La Torche 2.0

Tous les abonnements souscrits en 2020 seront remboursés. Micro part sur un noble geste envers la presse romande: il a décidé d’offrir ses bénéfices au journal satirique Vigousse et à la Torche 2.0, soit un montant de 10’000 francs chacun. «Nous ne sommes ni en colère ni amers, l’aventure était belle, mais on ne peut pas lutter contre une pandémie mondiale. La fin de Micro est un dommage collatéral, mais il y en a de bien pires. Il s’agit de rester philosophe», confie Fabien Feissli, le fondateur de Micro.

Pour Syndicom, la disparition du Régional et de Micro montre «l’urgence d’une aide plus importante que les mesures de soutien annoncées par le Conseil fédéral». Le plus grand syndicat des médias et de la communication en Suisse dénonce encore les recommandations de l’Office fédéral de la santé publique liées à la presse dans les cafés et les restaurants. «Il est urgent que les autorités fédérales communiquent clairement sur le fait qu’il n’est pas interdit de proposer des journaux aux clients.»