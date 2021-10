Impact de la pandémie – Le Covid-19 a fait baisser l’espérance de vie en Suisse L’espérance de vie à la naissance a baissé en 2020 de 0,9 an pour les hommes et de 0,5 an pour les femmes, par rapport à 2019, indique lundi l’Office fédéral de la statistique (OFS).

L’espérance de vie a reculé de façon particulièrement marquée pour les personnes âgées de 65 ans et plus (photo d’illustration). AFP

La pandémie de coronavirus a fait chuter l’espérance de vie à la naissance en Suisse. Elle a reculé en 2020 à 81 ans pour les hommes et à 85,1 ans pour les femmes, en baisse respectivement de 0,9 et 0,5 an par rapport à 2019.

Abo Pandémie en Suisse La mortalité a augmenté de 8,8% en 2020 Une telle diminution n’avait pas été observée depuis 1944 chez les hommes et 1962 chez les femmes, indique lundi l’Office fédéral de la statistique (OFS) dans un communiqué. L’espérance de vie a reculé de façon particulièrement marquée pour les personnes âgées de 65 ans et plus.

Entre 2019 et 2020, leur espérance de vie a reculé de 0,7 an pour les hommes et 0,5 an pour les femmes, en raison des décès liés au Covid. L’espérance de vie à 65 ans des hommes a diminué de 20 ans à 19,3 ans, tandis que celle des femmes est passée de 22,7 ans à 22,2 ans.

ATS

