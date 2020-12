Revue de presse de la pandémie – Le Covid-19 attaque aussi le cerveau Des traces du virus ont été trouvées dans le cerveau de malades décédés et certains symptômes montrent une atteinte neurologique. «Futura Santé» s’interroge sur le chemin pris par le virus pour atteindre le système neurologique central. Olivier Bot

L’intérieur d’un cerveau et ses neurones montrés au campus Biotech de Genève en 2018. Laurent Guiraud

Plusieurs types de désordres neurologiques ont été observés chez les patients atteints du Covid-19. Des symptômes comme les maux de tête, les nausées, la perte de l’odorat ou du goût sont en effet révélateurs d’affections neurologiques. Des traces du virus ont aussi été détectées dans le cerveau lors d’autopsies de personnes mortes de la maladie. Mais les chercheurs s’interrogent sur le chemin emprunté par le virus pour atteindre cet organe.

Sur le site Futura Santé, une étude publiée par la revue scientifique «Nature Neurosciences» fait état d’une recherche de l’ARN du virus dans différentes régions du cerveau et du système du nasopharynx comme la muqueuse olfactive, le bulbe et le tubercule olfactif, la luette ou le cervelet. Celle qui concentre le plus d’ARN est la muqueuse olfactive. Or, écrit Futura Santé, à la base de la muqueuse se trouvent des axones de neurones directement connectés au bulbe olfactif du cerveau. Ces neurones pourraient donc servir de voie d’invasion du cerveau. Une autre hypothèse est que le virus traverse la muqueuse lors de son inflammation pour rejoindre le bulbe olfactif. Les chercheurs s’interrogent aussi sur la présence du virus dans le cervelet. Des scientifiques ont déjà identifié le neurotropisme d’autres coronavirus comme le MERS ou le SARS. Des terminaisons nerveuses périphériques ont été identifiées comme la porte d’entrée par laquelle ces coronavirus pénètrent le système nerveux central.

Futura Santé souligne que les symptômes neurologiques du Covid-19 ne touchent qu’une minorité de personnes (8% souffriraient de maux de tête, 1% de nausées, voire de vomissements). Cependant, une étude menée sur 240 patients atteints par la maladie décrit des manifestations comme des troubles cérébrovasculaires aigus dans 88% des cas les plus sévères. Et il y a aussi tous ces malades qui ont perdu l’odorat après avoir été infectés. Ce qu’on appelle l’anosmie (la perte de l’odorat) peut être causée par une altération du nerf olfactif. Dans le cas d’un malade du Covid, ce n’est pas forcément le cas. En effet, ce symptôme est très fréquent en cas de rhinite ou simplement de rhume, écrit Futura Santé.

La revue conclut que «le virus n’a pas encore été observé dans le tronc cérébral des malades, comme ce fut le cas pour le MERS ou le SARS chez les souris. Le neurotropisme du virus du Covid-19 n’est pour l’instant qu’une hypothèse et les données scientifiques manquent pour le certifier.» En revanche le prendre en compte pourrait avoir un effet sur la prise en charge des malades et les traitements des symptômes de la maladie.