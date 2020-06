Etats-Unis – Le Covid-19 flambe au Texas qui ferme ses bars Le Texas a rapporté 5996 nouveaux cas, un record dans le grand Etat du Sud depuis le début de la pandémie. Il est demandé à chaque Texan de «faire sa part», de porter un masque et de respecter les mesures de distanciation sociale.

Le Texas est l’un des premiers Etats américains à avoir rouvert son économie. Peut-être trop vite… KEYSTONE

Le gouverneur du Texas a ordonné vendredi la fermeture des bars à partir de midi (19H00 en Suisse). Cet Etat américain fait face à une flambée des cas de coronavirus.

«À l’heure actuelle, il est clair que l’augmentation du nombre de cas est largement due à certains types d’activités, notamment aux Texans qui se rassemblent dans les bars», a indiqué le gouverneur Greg Abbott dans un communiqué. Il a demandé à chaque Texan de «faire sa part», de porter un masque et de respecter les mesures de distanciation sociale.

Les bars et établissements similaires qui tirent plus de la moitié de leurs recettes brutes de la vente de boissons alcoolisées doivent fermer vendredi à partir de midi. Ils restent autorisés à effectuer des livraisons et de la vente à emporter.

Depuis le 12 juin, les restaurants pouvaient ouvrir à 75% de leur capacité maximale. Ils doivent désormais se limiter à 50%. Le décret de Greg Abbott donne également le pouvoir aux gouvernements locaux d’autoriser ou non les rassemblements de 100 personnes ou plus.

Atténuer la propagation

Le Texas a rapporté hier 5996 nouveaux cas, un record dans le grand Etat du Sud depuis le début de la pandémie. C’est le taux de positivité, le nombre de tests positifs rapporté au nombre total de tests réalisés, à 11,76% jeudi qui a poussé Greg Abbott à «prendre des mesures supplémentaires pour atténuer la propagation» du Covid-19. En mai, le gouverneur avait déclaré surveiller cet indicateur qu’il ne voulait pas voir dépasser les 10%.

Le Texas est l’un des premiers Etats américains à avoir rouvert son économie. Dès le 1er mai, les restaurants, centres commerciaux, cinémas et magasins avaient pu rouvrir à capacité réduite. Les bars, salons de coiffure et de soins esthétiques leur avaient emboîté le pas dans les semaines suivantes.

La semaine dernière encore, le gouverneur annonçait l’ouverture des parcs d'attraction et des kermesses à 50% de capacité.

( ATS/NXP )