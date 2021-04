Sexualité – Le Covid-19 pourrait s’attaquer à la fonction érectile Une étude italienne fait état de troubles de l’érection après une contamination. En cause: un dysfonctionnement de la dilatation des vaisseaux. Aurélie Toninato

Une étude italienne a mis en évidence que la prévalence de problèmes érectiles serait plus importante chez les hommes ayant contracté le Covid-19 (28% contre 9,3%). KEYSTONE

Au fil des mois, la liste des maux secondaires attribués au SARS-CoV-2 ne cesse de s’allonger. Après les atteintes respiratoires et cardiovasculaires, la perte d’odorat, la fatigue chronique et les troubles neurologiques, voilà qu’il pourrait s’attaquer à la fonction reproductrice.

Une équipe de chercheurs de l’Université de Rome, sous la direction d’Emmanuele A. Jannini, professeur d’endocrinologie, d’andrologie et de médecine sexuelle, a étudié le lien entre le Covid-19 et les troubles de l’érection, comme l’a rapporté le média Heidi.news. Elle a mis en évidence que la prévalence de problèmes érectiles serait plus importante chez les hommes ayant contracté le Covid-19 (28% contre 9,3%), sans pouvoir établir si ces troubles sont temporaires ou non. Le point avec Francesco Bianchi-Demicheli, sexologue responsable de l’Unité de médecine sexuelle et sexologie, et professeur au département de psychiatrie des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG).