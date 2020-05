Lausanne – Le Covid-19 signe la fin de la boutique Cardas Alors qu’il espérait remettre la boutique, Dominique Bourquin a dû se résoudre à boucler l’histoire d’une enseigne emblématique de la rue de Bourg. Alain Detraz

Dominique Bourquin, propriétaire de la boutique Cardas, s’est résigné à fermer ses portes. Olivier Vogelsang

À l’heure de rouvrir les commerces, il en est un – emblématique de la rue de Bourg – qui affiche déjà sa fermeture prochaine. La boutique Cardas n’avait plus qu’un an à patienter pour célébrer son 60e anniversaire. Or son propriétaire a décidé de mettre un terme à cette longue histoire, qui a vu des générations d’amateurs de mobilier et d’objets exotiques. Le Covid-19 n’y est pas pour rien dans cette affaire. Mais la boutique au sol nappé de gravier, et ses objets chinés ou créés aux quatre coins du monde, était déjà à la recherche d’un repreneur depuis l’an dernier. Las, Dominique Bourquin a décidé de mettre un terme à cette histoire.