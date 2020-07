Rendez-vous automnal – Le Covid-19 terrasse aussi la Revue de Thierrens Le comité d’organisation de ce rendez-vous hautement festif annonce renoncer à l’édition 2020 par sécurité pour les bénévoles et les spectateurs. Sylvain Muller

Les habitués de la Revue de Thierrens ne retrouveront pas la joyeuse troupe sur scène en 2020. Image d’archives de l’édition 2018. Florian Cella/archives

S’il y a bien un endroit où il ne serait pas possible de respecter les distances sanitaires, c’est bien la grande salle de Thierrens, où se déroule chaque année depuis plus de quarante ans la revue du même nom. L’entassement des spectateurs étant un élément constitutif du succès du concept, les comités du Football Club et de la Revue viennent de décider, à leur grand désespoir, de renoncer à l’édition 2020.

Les répétitions auraient dû commencer dans un mois et les représentations étaient programmées en novembre et décembre prochains. «Le succès de l’événement repose sur le partage d’un repas et de rires, dans une ambiance détendue et conviviale tout en proximité», rappellent les organisateurs dans un communiqué diffusé lundi soir. Ils expliquent donc ne pas vouloir faire prendre de risques aux bénévoles et aux spectateurs, sans compter qu’une annulation de dernière minute pourrait mettre en péril les finances du club.