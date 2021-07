Restrictions sanitaires estivales – Le Covid-19 va-t-il gâcher nos vacances? Confrontés à une recrudescence de l’épidémie due au variant Delta, plusieurs pays, dont le Portugal, durcissent les règles. D’autres prolongent les mesures en vigueur. Yannick Van Der Schueren

Le Portugal rétablit un couvre-feu dans 45 communes, dont Lisbonne et Porto, dès ce vendredi. KEYSTONE

On ne badine pas avec le variant Delta. Le Portugal, où la barre des 2000 nouveaux cas en vingt-quatre heures a été franchie mercredi, a décidé de serrer la vis. Extinction des feux à 23 h dans 45 communes, dont Lisbonne et Porto, dès ce vendredi 2 juillet. Quant aux cafés et aux restaurants, ils devront tirer le rideau à 22 h 30 en semaine et à 15 h 30 le week-end dans seize villes supplémentaires en plus de la capitale, ont annoncé les autorités.

Pour les longues soirées à siroter du vinho verde en écoutant du fado, il va donc falloir encore patienter. Et le pays des œillets n’est pas la seule région d’Europe à prendre les devants pour tenter d’éviter une quatrième vague.