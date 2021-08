Immobilier de luxe – Le Covid-19 vu comme le «meilleur vendeur» La pandémie. Encore. Ce phénomène a apporté son lot de malheurs, mais pas seulement. II a aussi permis de redimensionner certains aspects du quotidien. Le marché de l’immobilier de luxe en profite. Monica D’Andrea

Exemple d’un appartement de 2 pièces à vendre dans le cadre du projet Guernerés Exclusive Lodge, à Grimentz, en Valais. Comptoir Immobilier

Enigma est une agence de marketing immobilier qui met en relation les entreprises et les internautes sur le web. Une stratégie qui sert également la représentation de l’immobilier de luxe. Cette agence est prestataire de services dans le cadre de la commercialisation des projets de développement, notamment à Grimentz (VS) pour le groupe Comptoir Immobilier. Leur but commun? Comme pour tous les acteurs du secteur, il s’agit de s’adapter aux nouvelles donnes d’un marché immobilier en constante évolution. C’est pourquoi le groupe historique genevois, dont les origines remontent à la plus ancienne société de gérance helvétique, s’est associé au média international Forbes en tant que membre fondateur de Forbes Global Properties, vitrine internationale consacrée aux plus belles et prestigieuses propriétés. Enigma travaille ainsi en parallèle sur le lancement et la communication de la filiale dédiée lancée par le groupe CI, FGP Swiss & Alps.