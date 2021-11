Santé mentale et pandémie – Le Covid a fait exploser les appels sur les lignes de détresse Deux économistes de la task force du Conseil fédéral ont analysé quelque 8 millions d’appels de détresse passés sur les lignes dédiées de 19 pays. Leur étude est publiée dans «Nature». Emmanuel Borloz

Rafael Lalive et Marius Brülhart, auteurs de l’étude. Félix Imhof / UNIL

Quel est l’état de santé mentale de la population durant la pandémie? Marius Brülhart, professeur à la Faculté HEC à l’Université de Lausanne qui a dirigé le groupe d’économistes au sein de la task force Covid-19 du Conseil fédéral, et son collègue Rafael Lalive, ancien membre de la même commission, se sont posé la question lorsque la première vague a déferlé début 2020.

Et quel meilleur moyen pour y parvenir que de sonder ceux à qui s’adressent les personnes en détresse? «Nous avons contacté les structures telles que la Main Tendue en Suisse et leurs pendants à l’étranger. Au début de la crise sanitaire, il y avait la crainte que les dépressions et les pensées suicidaires n’augmentent. Nous voulions étudier ça», explique Marius Brülhart.