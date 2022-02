Travaux à l’Université de Zurich – Le Covid a triplé les symptômes dépressifs chez les étudiants La professeure Julia Dratva a étudié l’impact de la pandémie sur la santé mentale des jeunes. Elle aimerait que les autorités en tirent des leçons. Romaric Haddou

«Quand vous ne voyez personne pour votre premier semestre universitaire, c’est très dur à surmonter», constate la chercheuse en santé publique Julia Dratva. Keystone

Quels ont été les effets de la pandémie sur la santé mentale des étudiants? Et quelles traces va-t-elle laisser? Ce sont les questions auxquelles a tenté de répondre Julia Dratva, médecin et responsable de recherche au Département Santé de l’Université des sciences appliquées de Zurich. Les résultats de ses travaux, menés auprès d’étudiants zurichois entre avril 2020 et juin 2021, viennent de faire l’objet d’une conférence en ligne organisée par l’EPFL.